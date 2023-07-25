台南市本土登革熱累計524例，傳出永康區1名48歲女子因中暑急性休克合併多重器官衰竭住院，住院期間驗出登革熱陽性，隔天即身亡。這也是今年本土登革熱疫情第一起死亡案例。

台南本土登革熱疫情仍持續升溫，這名婦人是7月18日因中暑急診住院，當天體溫高達41.3度，但症狀沒有好轉，19日轉進加護病房，合併多重器官衰竭等症狀以及癲癇發作等，20日醫生對她做PCR採檢，驗出登革熱陽性，21日身亡。據了解，婦人死因包括登革熱、中暑急性休克及多重器官衰竭。

衛生福利部部長薛瑞元、政務次長王必勝、疾病管制署署長莊人祥今天中午率隊到台南視察，薛瑞元說，颱風過後才是考驗的開始，此次率隊到台南疫區聽取地方防治措施及遭遇困難，透過中央、地方充分溝通合作，希望能盡快疫情控制。

薛瑞元今日於會議中特別關切颱風過後噴藥人力調配，也一一垂詢台南市在防治分區、案例通報、快篩運用、稽查舉發等措施流程，下午則由副市長趙卿惠陪同深入仁德區視察第一線防疫同仁及慈濟志工現場孳清衛教及衛生局擴大採檢執行狀況。

市長黃偉哲會中說明台南近期登革熱防治作為，也請中央協助支援颱風過後國軍噴藥人力。黃偉哲表示，從過去數據顯示，颱風過後，登革熱病例會先低後高，熱區可能隨時轉移，台南目前急需化學噴藥人力支援，除了地方自行協調人力配置，也期盼中央能協調國軍補足噴藥人力，讓台南挺過這波難關。