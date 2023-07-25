前新竹市長林智堅任內力推「大車站計畫」，隨市府改朝換代，是否續推引發關注。新竹市議會議長今年3月就開第一槍表態高喊反對，近日他再度重申反對立場，並強調唯有鐵道高架或地下化，才是長遠之計。

許修睿先前就曾反對「大車站計畫」，他說，自己擔任民意代表，最早就是希望讓南區發展起來，至今也不曾忘記初衷，因此大車站提出時，他第一個跳出來反對，因為前後站的縫合，才是他最關心的，他認為，新竹車站唯有地下化或高架化，才能縫合前後站發展。

許修睿指出，新竹大車站計畫是跨站式平台的概念，等於在現有鐵道上再蓋一個站體平台，只提供行人通行，車輛還是無法通行，對縫合前後站沒有任何幫助，鐵道還是一樣阻礙前後站的發展，而站體上的商業設施，充其量就是百貨公司的概念。

「新竹市最不缺的就是百貨公司」，許修睿也說，屆時假設虧損，賠的將會是新竹市民的納稅錢，他在本屆臨時會也再度提案，要求市府制定鐵路高架或地下化評估計畫﹐改善前後站交通，均衡前後站發展，為新竹市城市發展做長遠考量。

此外，新竹市議會多位議員也多次要求市府並提案，提案者多認為，大車站的規畫一定要審慎評估，絕對不能讓100多億元的大車站計畫貿然啟動，阻礙前後站發展，否則無法對全新竹市民交代。