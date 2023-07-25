🇨🇳Kyle Anderson on his Weibo:



"Hello, fans in China. This is Li Kaier. I'm so happy to announce that I would be representing China in the World Cup."



"(I'm) Really proud and honored to wear the Team China jersey."#NBA #Timberwolves @el_baloncesto @hoopnut @AIIThingsWolves pic.twitter.com/2LOEVDOtIh — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) July 24, 2023

灰狼前鋒凱爾安德生（Kyle Anderson）宣告歸化大陸成為「李凱爾」（Li Kaier），將代表大陸出征8月的世界盃男籃賽！大陸籃協主席姚明25日在微博宣布李凱爾入籍的消息，李凱爾在微博用英文說：「中國球迷大家好，我是李凱爾，我很高興宣布我將代表中國隊男籃出戰世界盃，身披國家隊戰袍是我的驕傲和榮幸，請大家記得關注我的微博帳號，我會經常上線並且分享我的生活，謝謝球迷，愛你們。」

李凱爾今年29歲，他的外曾祖父是廣東客家人，娶了牙買加女人，所以李凱爾擁有來自母系的華人血統（八分之一）。凱爾的父親是美國人老凱爾，祖父是退役NFL美式足球員克里夫頓安德生（Clifton Anderson）。李凱爾受訪時說，他只用短短1周的時間就決定歸化，他從未見過外曾祖父，但他相信外曾祖父在天有靈也會微笑，李凱爾稱之為「家族相隔百年的重聚」。

綽號「慢動作」「大錘」的李凱爾身高206公分，因為他可以控球加上球風沉穩而獲此名，他打了9年NBA，先後效力馬刺、灰熊、灰狼。上季場均9.4分、5.3籃板、4.9助攻、1.1抄截、0.9阻攻，還有41%外線命中率。今年鬧上新聞版面的一件大事就是灰狼隊內訌，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在最後一場例行賽揮拳攻擊李凱爾，起因只是兩人在吵嘴。後來戈貝爾公開致歉。