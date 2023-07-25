男子陳柏諺去年徒手掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，被控殺人罪，士林地院經過數月的審理，還在準備程序階段，陳的辯護人聲請進行測謊，卻因結果不利於被告，質疑鑑定人在進行測謊時，問題設計不當，希望重新鑑定，檢方抨擊，不滿意結果就質疑證據能力，如此一來將永無止盡，根本是拖延訴訟。

去年10月13日，陳柏諺在蔡女的租屋處，單手抓著蔡女的頸部，導致窒息死亡，犯案後返回三峽住處，試圖服藥輕生，送醫過程，才向救護人員說自己殺了人，當員警趕到士林女子住處，死者已陳屍多時。

檢察官調查，陳男凌晨利用一卡通匯款9萬9999元，名為幫助蔡女創業，不料，陳男反悔向蔡女索討返還遭拒，陳男氣憤痛下殺手。但陳男卻辯稱，自己很愛蔡女，當天蔡女苦苦哀求他，希望能幫助她結束，他才掐住蔡女脖子，但也沒想到「她就這樣死掉了」，並在法庭上痛哭，希望死者家屬能同意「冥婚」。

檢察官起訴與被告說法南轅北轍，辯護人主張是加工自殺，並駁斥檢方起訴殺人罪，甚至抨擊測謊的SOP有問題，在看守所內睡眠是否充足，測謊室內的溫度、濕度，都會影響測謊的結果，最重要是，測謊的題目用了雙重法否定，「你有沒有謊稱死者要你掐死他」，直接問「被害人有沒有要你掐死她」就夠了，以此為由聲請重新鑑定。

檢方表示，辯護人對於結果不滿意，就質疑鑑定的證據能力，要求重新鑑定，以這樣永無止盡的方式，根本是拖延訴訟。

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