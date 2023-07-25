台灣流感疫苗比較。（李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供／林周義台北傳真）

自口罩解禁以來，流感確診數逐步攀升，半年來已累計超過300例重症，創下3年以來最高峰，也打破過去流感高峰出現在冬季的現象。在全年流感季的趨勢下，長者所面臨的感染危機倍增，專家提出全年流感防護三原則，提醒民眾維持均衡飲食、規律運動與作息，而出生 6個月以上民眾皆應每年接種流感疫苗，並應依據自身免疫條件挑選。

流感重症數創下3年以來最高峰，打破了過去流感高峰出現於冬季的現象，如今春夏亦成流感好發季節。台大兒童醫院小兒科教授黃立民指出，人體上呼吸道存有流感病毒、新冠病毒等多種呼吸道病毒，隨著新冠肺炎病毒強勢期已過，上呼吸道病毒生態系也出現改變，促進流感疫情興起。自口罩解禁後，流感疫情已逆勢突起，現在全年度恐皆是流感季。

目前全球最主要的流感防護措施為接種疫苗，疫苗種類包含細胞培養及雞蛋培養2大類型，今年台灣也新增65歲以上長者專用的免疫加強型流感疫苗，強化老年人的免疫保護力。台大醫院老年醫學部主任詹鼎正說，65歲以上長者受到免疫系統老化影響，接種流感疫苗的保護力不及一般人的一半，持續作用時間更僅有5個月。

疾管署統計，今年流感中重症個案高達87％未施打流感疫苗，約50％個案為65歲以上長者。詹鼎正表示，65歲以上長者中重症機率較其他年齡層高，原因在於人體免疫系統自然老化，較難產生抵禦疾病的抗體。有鑑於此，黃立民提出「分齡施打」概念，建議長者應評估選用「免疫加強型」流感疫苗，再搭配健康生活型態，建立全面的流感防護。根據國外使用經驗，免疫加強型流感疫苗使用於 65 歲以上長者，可減少流感發生率、就診率近3成，減少肺炎住院率3成。

黃立民提醒民眾遵守全年流感防護3原則，首先是維持均衡飲食、規律運動與作息 ，健康的生活形態與飲食習慣有助於免疫系統正常運作，提高疾病抵抗力。若為出生6個月以上的民眾，應每年接種流感疫苗。若為65歲以上長者、慢性病患等高風險族群，因疾病抵禦能力較差，建議民眾施打流感疫苗前務必詳細諮詢醫師，由醫師依據個人免疫狀態評估疫苗選擇。