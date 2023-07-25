國民黨中評委邱復生證實，昨在中評會上提議將前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一位；國民黨立委謝衣鳯表示，韓國瑜和郭台銘都各自有支持者擁護進入國民黨不分區立委名單第一名，相信黨主席朱立倫一定會提出漂亮的不分區名單。

謝衣鳯表示，不管是韓國瑜還是郭台銘，他們都各自有支持者擁護他們進入國民黨不分區立委名單第一名，來與所有立委參選人共同奮戰，贏得過半席次，爭取立法院龍頭寶座。

謝衣鳯說，相信朱立倫一定會以最大彈性，與所有共同合作的夥伴，一起努力贏得2024總統及立委大選。她強調，以朱立倫過往的經驗，一定會提出一張漂亮的不分區名單，讓台灣民眾相信國民黨絕對能夠監督政府、可以談進步議題，這就是未來國民黨不分區立委的使命。

國民黨立委陳玉珍則說，韓國瑜能力、號召力都無庸置疑，但以催票效果來說，將韓排在不分區第一名可能效果較差，若放在邊緣的位置，催票效果會比較好。