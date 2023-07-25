健康意識普及，各類營養素對人體的助益頗受關注，除了維生素、礦物質外，牛磺酸的功效也逐漸受到關注。家醫科醫師李思賢表示，牛磺酸功能眾多，被科學家稱為「奇蹟分子」，可合成肌肉、穩定血糖、降低血壓而改善心血管問題，還能增加運動的脂肪燃燒效果。

李思賢在其臉書粉專表示，牛磺酸是從牛萃取的，但其來源不一定是牛，包含肉、魚以及乳製品，均含牛磺酸。牛磺酸是身體所需的「條件氨基酸」，所謂的條件必需氨基酸是指，在特定壓力下（例如壓力、飢餓）會缺乏的氨基酸。

他表示，牛磺酸的功能有很多，還被科學家稱為「奇蹟分子（miracle molecule)，至少有9大好處：

1. 製造膽鹽（bile salt)幫助消化。

2. 促進肌肉的合成。

3. 支持腦部發育，可保護腦部神經且能抗氧化。

4. 調整體內電解質。

5. 幫助穩定血糖，降低胰島素阻抗。

6. 可能能夠降低血壓、改善心血管問題。

7. 增進運動表現，消除肌肉疲勞痠痛感。

8. 增加運動時期的脂肪燃燒。

9. 保護眼睛。

但他個人不建議長期刻意地從運動飲料中攝取牛磺酸，「除非有足夠的運動量，不然運動飲料另含的糖分和添加物，會抵銷牛磺酸的好處。」

李思賢表示，根據現有資料，無腎臟問題的人補充牛磺酸沒有任何副作用，安全的補充量建議為每天500~3000毫克，「沒有必要更高，因為效果不會隨著劑量升高有明顯的提升。」