縣長鍾東錦等人到場祝賀。（李京昇攝）

縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠現場大啖美食。（李京昇攝）

有台灣必比登之稱的500碗全台小吃新指南票選，今年6月得獎名單出爐，苗栗縣三義鄉彩雲麵食及通霄鎮廟口阿嬤臭豆腐2家獲選，縣長鍾東錦25日等人分別前往頒贈祝賀中堂，恭賀店家獲得此殊榮。

獲選的三義彩雲麵食是家經營50年的老店，第1代是從路邊擺攤起家，第2代經營後改至三義市場內，第2代老闆娘分享，當時的經濟司說需要有一個店名要做招牌，因此用女兒的名字「彩雲」，彩雲麵食的店名因而得名，而彩雲也是目前第2代的經營者。

店家早上5點就開始營業，主要是讓附近工廠及到附近爬山的人能吃飽，所以分量特別的足夠，且所有的麵食都能客製化，滿足每1位饕客。

另間入選的是位於通霄鎮上的廟口阿嬤臭豆腐，從1971年開業至今也有50年的歷史，第2代老闆娘表示，臭豆腐完全自製天然發酵製作而成，臭豆腐外酥內嫩，搭配的泡菜以外，還另外增加酸菜，搭配起來真的是絕配，店裡也有許多品項可供選擇。

文化觀光局長林彥甫表示，民以食為天，現代人出遊喜好嚐遍美食，手機查詢都是以美食為優先，苗栗有兩家入選有台灣必比登之稱的500碗全台小吃新指南票選，開啟苗栗的美食之旅，還有許多隱藏版美食邀請全國民眾來一場苗栗美食之旅吧。

縣長鍾東錦表示，觀光結合美食是目前旅遊的一種新趨勢，來苗栗除了看山看海外，還有許多隱藏版的美食等著大家來品嘗，由美食開始帶動縣內整體觀光發展