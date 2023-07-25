受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布屏東、台東大雨特報，今日屏東、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；雨勢將從下午持續到晚上，晚上開始大台北、南部地區、中部以北山區也將有局部短暫陣雨。

颱風外圍環流來襲。(翻攝自氣象局)

氣象局發布屏東、台東大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，下半天以後雨區擴大，降雨空檔減少，留意會有局部較大雨勢發生的機率，至於西半部地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始大台北、南部地區、中部以北山區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，東半部高溫約32、33度，西半部及金門受颱風外圍環流沉降影響，氣溫偏高，多數地區都容易出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。

隨著颱風接近，新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門將有8至9級強陣風，今晚起風力增強至9至10級，基隆北海岸也有9至10級風力出現，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，東半部及恆春半島浪高有機會來到5公尺以上，非必要請避免前往海邊活動。