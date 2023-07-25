連任、轉任及新任校長集體進行宣誓。（陳夢茹攝）

桃園市今天於市立圖書館新總館辦理各級學校校長布達交接典禮，其中有14人退休、20人連任、37人轉任及15人新任，由市長張善政親自頒發證書，他表示，過去半年多以來推出許多教育相關政策，感謝校長們積極配合，盼退休校長能繼續給予桃園更多建議，而其他連任、轉任及新任校長能在崗位上發揮影響力。

教育局說，今年的典禮以「書入智慧、教育領航」為主題，希望教育領航者兼顧傳統與數位，成為融古而創新的雙閱讀者。張善政盤點，新市府上任後推出許多教育政策，包括市立國中小及公幼實施代理教師全年聘期、國中小免費營養午餐及幼兒園大班免學雜費政策等，仰賴第一線教育人員協助落實推動，感謝所有校長、園長的配合與支持。

張善政另提及，今年夏天推出許多夏令營活動，類型非常多元有科普、人文和藝術等，有些師資甚至是國外請來的外籍人士，現場學生每人更配有1台電腦，教學走向智慧化，由於學校平常正規課程已經排得很滿，希望暑假也不要被浪費掉，鼓勵學生可以參加夏令營，參與平時不會接觸到的課程，對未來的志向發展一定有所幫助。

大業國小校長陳裕豐表示，自己的辦學理念是要創造1所老師喜歡上班、學生喜歡上學的友善校園，談及教職生涯這41年的退休感想，他深刻體悟到這是份照亮別人、成就自己的使命，然而時光飛逝也到了要交棒傳承的時刻。慈文國中校長傅瑜雯說，35歲開始的校長生涯，曾任草漯、壽山、幸福、會稽和慈文共5所學校校長，感恩所有美好，也謝謝伴著自己一路走來的親師生給予信任與支持。