基北北桃1200都會通上路7月1日上路，台北市交通局提醒「基北北桃1200都會通」退費每日扣減300元，並加計退票手續費20元，因此於啟用後第4天再辦理退票已無退費餘額，建議民眾多加利用至期滿。

交通局說明，考量桃園機場捷運最高額來回票價為320元，經基北北桃共同討論訂定「都會通」退票每日扣減 300元，另加計退票手續費20元，因此於啟用後第4天再辦理退票已無退費餘額，仍建議民眾可繼續利用，多加使用基北北桃範圍內的公共運輸。

交通局指出，至於有民眾反映悠遊卡感應不良影響上下班時間，民眾可透過悠遊卡公司官網申請退卡退費，或洽台北捷運詢問處將票卡回送至悠遊卡公司處理，如經悠遊卡公司確認票卡異常且非屬人為因素造成，則可依據使用天數按比例辦理退費。

另，都會通上線25天，交通局統計截至24日，販售張數已達44.3萬張，所有運具使用次數2253萬人次，民眾主要用於捷運約1095萬人次占48.6％，其次市區公車約734萬人次占32.6％，台鐵約134萬人次占5.96％，國道客運約124萬人次占5.49％，YouBike約97萬人次占4.3％，桃捷約56萬人次占2.48％，輕軌則約13萬人次占0.57％。