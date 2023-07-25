颱風杜蘇芮來勢洶洶，目前已達中颱上限，不排除會增強成強烈颱風接近台灣，氣象局也將在25日下午2點半發布陸上颱風警報，當中屏東縣首當其衝，對此，屏縣府稍早將災害應變中心提升為一級開設，同時預估風雨最大時間約在26日下午後到入夜，恆春半島應加強警戒強風豪雨。

屏東縣長周春米指出，颱風杜蘇芮風雨不可小覷，屏東更是首當其衝，預計26至28日連續3天風雨，當中27日風雨最劇，已要求縣府團隊及相關單位嚴陣以待，另外尚未成立災害應變中心的鄉鎮也應盡快成立，請第一線執勤同仁注意安全，大家跨局處、跨單位通力合作發揮專業，全面防颱防災。

周春米說，台灣將近4年沒有颱風入侵，此次杜蘇芮可能帶來強大風雨，縣府團隊針對縣內低漥需慎防淹水及海水倒灌地區，連日來全面檢測防災設施，包括15座大型抽水站、43處水位站、71處影像監視站、18處淹水水位感測器及139部大型移動式抽水機，提前佈設防災待命運作中，林邊鄉易淹水地區更機動式調派41部移動式抽水站戒備。

根據災害應變中心研判，預估風雨最大時間約在26日下午後到入夜，恆春半島地區車城鄉、恆春鎮、牡丹鄉、滿州鄉應加強警戒強風豪雨，牡丹水庫也要注意洩洪狀況，隨時提醒下游地區洩洪警訊。

至於低窪地區及東港、林邊、佳冬、枋寮等易淹水區則需注意積淹水，而山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離。

此外，沿海地區有可能出現10級強陣風的機率，縣府表示，請民眾不要前往濱海地區活動，另外，強風易造成停電事故，請重要醫療、照護單位、機構、倉儲、工廠等特別注意防備，也請民眾留意家中冰箱及儲備防災物資，以及招牌、看板、路樹、太陽能板等避免隨風飛落製撃。