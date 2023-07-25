知名實況主「丁特」近期話題不斷，除了告贏遊戲橘子，他本月初狂罵民進黨政府的直播片段也引發網友們熱議。然而，丁特今（25）日卻突於臉書發布道歉聲明，向綠營網軍「求饒」，並且「保證」，會繼續效忠民進黨，絕不敢在公共場合罵民進黨政府。

丁特日前在直播砲轟，總統蔡英文已經很久沒受訪，這在民主國家根本是頭一遭，此外，台灣近期詐騙猖獗，但擁有大量預算的數發部不僅處理不了，還要再拿13億元成立打詐辦公室。他痛批，在場地蓋好前，又有多少人的財產被騙光了？「你才是最大的詐騙集團吧？太噁心了這個政府！」

丁特今在臉書發文指出，由於他近期常在網路直播期間批評政府，使執政黨的信譽受到選民質疑，「實在是我的不對」，因此發表了這則「道歉」聲明。他表示，希望民進黨的側翼網軍大人有大量，不要再攻擊他，網路上可以查到，2014年太陽花學運期間，他曾發文力挺學運，並且一直罵國民黨到2020年，「還因為罵到前高雄市長韓國瑜，而與家父翻臉」。

丁特喊話綠營網軍，指大家都是出來混口飯吃的、開砲就有錢拿，但他真的是自己人，別傷害到友軍。丁特也「保證」，他之後依然會對民進黨誓死效忠，若是民進黨繼續執政，他也絕不敢在公開場合批評政府。