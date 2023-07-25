流感疫情雖持續下降，但重症、死亡卻居高不下。疾管署公布。國內社區正在流行A型H1N1流感，上周新增26例流感併發重症、另新增6例死亡，其中年紀最小死亡個案為一名南部十歲女童，沒有潛在疾病有接種疫苗，發病後四天因急性壞死性腦炎不幸死亡。本流感季，至今累計428例重症，91例死亡。

疾管署公布，上周新增26例流感併發重症 (24例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、8例女性，發病日介於7月9日至7月21日，其中23例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史。

另新增6例死亡 (均A型H1N1)，年齡介於10歲至60多歲，為3例男性、3例女性，發病日介於7月2日至7月18日，其中4例未接種本季流感疫苗，5例具慢性病史。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年7月24日流感併發重症病例累計428例 (263例A型H1N1、153例A型H3N2、5例A型未分型、7例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占50%)，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡91例 (63例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，6例死亡個案中，其中5名年紀介於30~60歲，都有潛在慢性疾病，最主要併發肺炎，死因都是肺炎合併呼吸衰竭死亡，平均五到六天發病到死亡

至於年紀最小死亡個案，為一名住在南部十歲女童，沒有潛在疾病，有接種流感疫苗，七月中旬出現呼吸道症狀、超過40度高燒，發病後隔天家屬發現出現意識不清、不態不穩等重症徵召，送往急診，快篩確診Ａ型流感，腦部電腦斷層發現有嚴重急性腦炎，收治加護病房給予流感抗病毒藥物治療，但腦炎嚴重構成急性壞死性腦炎，發病第4天後就因為腦炎不幸過世。

林詠青表示，根據研究，兒童感染流感後1%~2%會出現腦炎，腦炎表現最嚴重是急性壞死性腦炎或腦病變，致死率就會高達三到四成，病程變化迅速，與今年六月初國內年紀最小的兒童死亡個案四歲個案也是急性壞死性腦炎致死。