《台灣民意基金會》今（25）日公布17、18兩日調查的2024總統大選民調，在藍、白、綠3名參選人當中，民進黨賴清德36.4%依然保持領跑地位，其次為民眾黨柯文哲27.8%、國民黨侯友宜20.2%落居第三。然而卻有PTT鄉民發現，該民調顯示，一向被視為泛藍基本盤的軍公教族群，國民黨也沒有保持領先地位，反而是由綠營賴清德獲得多數支持，直言相當難以置信。

台灣民意基金會公布2024總統民調，民進黨主席賴清德依然處於領先。

《台灣民意基金會》民調顯示，針對「2024台灣總統選民的投票傾向：當三人競爭時」的題目，賴清德在退休人員、農民、無業／待業者、軍公教人員、自營商／企業主及家庭主婦等族群有大幅或明顯領先；柯文哲則是在高階白領人員、基層白領人員跟學生族群部分佔據優勢，勞工方面賴、柯二人不相上下；而侯友宜沒有在任何一個職業保持領先優勢。

對於該民調調查結果，PTT《黑特版》鄉民也展開熱烈討論，有網友不可置信地表示，「民進黨搞年改，把退休年齡強制到65歲，退休所得替代率亂改 ，然後民調賴清德在軍公教支持度最高？這什麼世界？」、「以前軍公教國民黨死忠的，現在不可能一下轉變民進黨死忠的啊」。

不過也有人指出，「會挺藍的是老軍公教，不是年輕軍公教」、「現職的這幾年一直調薪調爽爽」、「現在的民進黨就是三十年前的國民黨」、「軍公教要的是穩定」。不過這次民調賴清德在軍公教族群奪下領先地位，確實也有許多人好奇民調真實數據，尚有待《台灣民意基金會》董事長游盈隆後續披露詳細數字。