熱炒店前銀色Lexus轎車遭到球棒隊誤認砸毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方循線逮捕主嫌，並已鎖定其餘同夥，正全力緝捕中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄苓雅區今日凌晨發生7惡煞砸車案件，某熱炒店前白色BMW等3輛轎車均被主嫌洪姓男子等6人持棍棒狂砸，造成車輛擋風玻璃、板金多處毀損。警方獲報到場，循線逮捕洪男，初步釐清是債務糾紛，但由於3輛車主均未與洪男有來往，不排除是洪男等人砸錯車，目前仍在循線緝捕其餘6人中。

苓雅區苓雅二路、仁德街口某熱炒店今日凌晨1時59分許，26歲洪男夥同6名友人，乘3輛車到熱炒店門口前，其中一輛直接撞上店前白色BMW轎車，而洪男一行人中，有4人下車，持棍棒朝該輛BMW、以及同停在店前的另一輛白色BMW、銀色Lexus轎車狂砸，隨後乘車離去。

苓雅分局獲報到場，在熱炒店找到3名受害車主，車主均為該熱炒店股東、老闆表示，近期未與人結怨，不曉得車會何會被砸，車輛擋風玻璃、板金多處遭砸毀，而挨撞的BMW轎車車門也撞毀，令車主們相當不滿；警方循線以車追人，於案發不久後逮捕洪男。

據悉，洪男與27歲李姓男子有債務糾紛，洪男欠李男數萬元，24日深夜洪、李男在電話討論債務，李男不爽洪男欠錢不還，對洪男破口大罵，隨後起口角，不久李男說出他在該熱炒店用餐「林北等你！」，但通話約1個多小時後，李男與同行女性友人用完餐離去，洪男才夥同6人姍姍來遲。

而由於李男曾同樣也是開著白色BMW轎車外出，疑似洪男誤認成是李男的車，對著該車狂砸外，也誤認另外2輛轎車是李男助陣友人，才會一起砸毀；被害車主均表示，未與洪男結識，也認為應遭誤認而被砸損；警方已鎖定其餘6人身分，正全力追緝中，將依刑法恐嚇、毀損、妨害秩序等罪，移送高雄地檢署偵辦。

此外，涉案3輛車輛分別違反《道路交通管理處罰條例》部分共計有：不依規定駛入來車道、在畫有分向限制線路段迴車、紅燈右轉、未依規定使用燈光，將個別依法告發。