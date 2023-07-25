南投縣長許淑華歡迎全國民眾一起到南投感受哲學之路步道的浪漫。(曾雪蒨攝)

哲學之路步道今天啟用，來自桃園陪太太回埔里娘家的張先生夫婦欣賞沿途的新詩與美景，嘆為觀止。(曾雪蒨攝)

哲學之路步道結合新詩、墨寶與琉璃創作，步步充滿藝文氣息。(曾雪蒨攝)

埔里「哲學之路」步道今天正式揭牌啟用，南投縣長許淑華親自主持揭牌儀式，她說，埔里「哲學之路」原本是到地母廟朝聖香客發現的秘徑，步道全長1.5公里，沿途綠樹環繞還有涓涓流水，還有南投縣詩人與書法家的詩作寫在沿途琉璃作品上，充滿詩意，歡迎全國民眾一起到南投感受可避暑還可運動的哲學之路。

許淑華今天出席埔里「哲學之路」竣工啟用揭牌典禮表示，台灣有很多特色步道，但結合詩詞與墨寶等藝術元素的步道，首推埔里「哲學步道」！她驕傲的說，南投縣府很開心把昔日地母廟香客挖掘到的「秘境」，整建後跟大家分享，希望這條充滿藝文與浪漫的哲學步道，可以成為疫後南投縣另一條受到喜愛的打卡秘境！

趁著今天上午陽光燦爛好天氣，許淑華還跟文化局長林榮森、埔里鎮長廖志城、玉山文學獎新詩類第一名的在地文學家陽荷等人，一起騎腳踏車或散步，在樹林間小徑感受這條埔里人秘境的悠閒與浪漫，途中並停下來喝茶、喝咖啡，體會南投人才有的慢活悠閒。

許淑華說，感謝前縣長林明溱去年爭取交通部觀光局800萬經費，補助修建這條哲學之路沿途的安全護欄與路燈照明，也感謝南投縣傑出的詩人陽荷為了這條路創作新詩「遇見哲學之路」、「水流」、「陽光」等七首新詩創作，也是書法名家的文化局長林榮森邀集埔里在地書法家蔡友、周欣慧、劉奕瑛、許民盛、謝坤山等人，共同書寫這些詩詞，再由琉璃藝術家林芳仕、陳璐昂將兩首新詩與書法家墨寶呈現在琉璃上，新詩與墨寶、琉璃的結合，讓走在哲學之路上猶如行走在藝術大道上，令人難忘。

「哲學之路」揭牌典禮上，還特別邀請南投縣玉山文學獎新詩類第一名的在地文學家陽荷老師，現場朗誦她親自走過「哲學之路」後的七首創作之一「遇見哲學之路」，為活動揭開序曲。陽荷老師說，日本京都有「哲學之道」，南投埔里也有充滿文學詩意的「哲學之路」，期待未來成為埔里另一個藝文觀光好去處！

南投縣觀光處指出，縣長許淑華上任後將低碳、永續作為打造南投宜居城市的重要政策與願景，積極推動生態旅遊，哲學步道啟用後，將結合周邊地母廟、虎頭山、廣興紙寮與鯉魚潭等景點，歡迎全國民眾到埔里走一趟「哲學之路」，感受南投人慢活的浪漫與詩意！