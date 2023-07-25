愛吃牛肉的民眾要注意，食藥署今公布上周邊境檢驗不合格食品資訊中，赫然發現一款自尼加拉瓜進口的冷凍牛臉頰肉含有瘦肉精（乙型受體素）殘留，本次檢出也是國內2年來首見，總計1.9公噸的產品得依規定辦理退運或銷毀。

我國在2年前開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，但至今仍不允許乙型受體素齊帕特羅（Zilpaterol），今被驗出含有動物用藥的尼加拉瓜牛肉即使用齊帕特羅，檢出0.003ppm。

食藥署副署長林金富表示，這是自110年以來再度發現有牛肉因使用齊帕特羅違規，前次同樣是來自尼加拉瓜，而過去3年我國於邊境共發現5批牛肉檢出乙型受體素，分別來自宏都拉斯、尼加拉瓜與美國，包含一次驗出萊克多巴胺0.02ppm。

不過林金富說，我國牛肉進口是以美國、澳洲為主，來自尼加拉瓜的比例很少，這也是業者在過去半年內出現的第一次違規，將調整抽批查驗比例從2％～10％提高至20％～50％。

此外，食藥署今也驗出來自泰國的剝殼椰子因農藥殘留問題，總共有22.75噸產品得辦理退運或銷毀，從印尼出口的新鮮白菜也同樣因農藥問題，計有高達21噸的產品得退回。

至於近期頻頻被驗出農藥的美國紅櫻桃，今再度驗到農藥滅芬座0.01ppm，對此林金富說，由於美國櫻桃製造廠CHELAN FRESH MARKETING違規紀錄多，食藥署已在今年7月22日起實施為期1個月的逐批查驗，確保國內食品安全。