減肥方法層出不窮，近來女星陳喬恩分享「葡萄柚減肥法」，讓她在短時間內減掉23公斤，掀起熱議。對此，營養師高敏敏表示，此方式確實能達到快速瘦身的效果，但也容易有營養失衡與復胖風險。另外，她也提醒，若服用降血壓藥、降血脂藥、抗栓塞藥、抗癲癇藥、免疫抑制劑、抗心律不整藥及抗組織胺，都不適用此減肥法，以免產生交互作用。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文，分析葡萄柚減肥法的缺點。以下為該減肥法的3餐菜單內容：

●早餐為半個葡萄柚（可榨橙汁無糖）、2個雞蛋、2塊培根

●午餐為半個葡萄柚（可榨橙汁無糖）、沙拉、肉

●晚餐為半個葡萄柚（可榨橙汁無糖）、肉或魚、沙拉或蔬菜（綠色或紅色）

高敏敏指出，按此減肥法規則，要連續吃12天、休息2天，除了葡萄柚外都沒有限制份量，肚子餓則可喝一杯番茄汁或脫脂牛奶。她表示，雖然此方式可以快速達到瘦身效果，但並非每個人都能這樣吃，若長期不吃澱粉，只吃水果蔬菜，營養不均衡外，還增加不健康風險；此外，限制吃澱粉者，一旦又開始吃澱粉，復胖機率高，甚至可能比以前還胖。

高敏敏建議，依照菜單內容，在沙拉醬選擇上，最好是挑選熱量低的和風醬、油醋醬比較好。此外，最好以原型食物料理，用蒸煮烤煎的方式；肉品方面，應將培根換成雞胸肉或雞腿肉較佳，晚餐則最好可以選擇魚比較好。

高敏敏進一步提醒，若有在服用下列7種藥物的人要特別注意，不適用葡萄柚減肥法：

1、降血壓藥（Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil）：容易頭痛、臉紅、低血糖。

2、降血脂藥（statin類）：容易肌肉酸痛、肌肉病變。

3、抗栓塞藥（cilostazol）：會增加藥物濃度（一半以上）。

4、抗癲癇藥（carbamazepine）：會增加血液濃度，容易造成不適。

5、免疫抑制劑（cyclosporin）：容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性。

6、抗心律不整藥（amiodarone）：影響藥物控制心跳速率。

7、抗組織胺（astemizole、terfenadine）：會增加心臟不良反應。

高敏敏解釋，因為柚子、葡萄柚等都含有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，此成分會讓藥物分解速度減慢，像是服下過量藥物一樣產生副作用。建議在服用以上特定藥物期間，盡量避免攝取柚子、葡萄柚，以避免不必要的藥物食物交互作用。呼籲應評估自身狀況，選擇能持之以恆的健康方式減肥最重要。