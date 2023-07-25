綜合法新與路透社報導，美國司法部上週末向德州表示，德州在伊格帕斯（Eagle Pass）附近的格蘭河（Rio Grande）布設的巨大橘色浮標已非法阻礙河運，也未獲聯邦當局許可。

美國司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）表示：「這個浮動屏障已對航運及公共安全構成威脅，並引發人道主義隱憂。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）今天在致總統拜登的回函中表示，他有權透過布設浮標來保護德州「主權」利益。

艾波特指控拜登未履行身為總統應阻止移民越過墨西哥邊境的義務，「如果您真的關心人命，您必須開始執行聯邦移民法…如此一來，就能協助我阻止移民在格蘭河水域賭上自己的性命」，並稱「總統先生，德州與您法院上見」。

艾波特的信件發布數小時後，司法部在德州奧斯汀（Austin）的聯邦法院提起訴訟，稱德州設置的浮動屏障已違反美國「河道暨港口法」（Rivers and Harbors Act），這項法案明定美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）應監督公共水道的保護措施。

司法部在法院文件中表示，德州當局要在格蘭河上裝設任何結構或屏障都需獲陸軍工兵署同意，要求法院勒令艾波特拆除河中屏障。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120725