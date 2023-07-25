23歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓單親父親傷重死亡，台北地方法院25日由國民法官參審，死者母親在法庭上哭說，兒子生前從不飲酒，「一直努力活著卻被撞死」，她無法原諒李男。

24日北院首次開庭時，李雖認罪但主張自首可減刑，檢察官不認同並當場播放警方蒐證錄影畫面，指李未承認酒後開車，國民法官們看到李酒後囂張嗆警的畫面，表情相當嚴肅。

檢察官有備而來，拿出李案發後接受警方偵訊的筆錄，主張李警詢時否認酒後開車，況且第一時間警消接獲報案也不是李的打電話，李 的律師則要求播放另一段蒐證畫面，主張員警到場時，李曾大喊回答「是我酒駕」；本案由6位國民法官、3位職業法官共組合議庭審理，24日起展開審理程序，28日宣判，酒駕撞死人是否會遭「國民」重判，未來將是矚目焦點。

根據《刑法》規定，酒駕因而致人於死者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金; 曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再因酒駕致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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