警方示範防空避難姿勢。（彰化縣警局提供／孫英哲彰化傳真）

怎麼路口都站著警察？彰化地區民眾今天午後發現許多路口都有警察站崗，以為有高官駕到，經查是中部地區軍民聯合防空（萬安46號）演習將於7月27日下午1時30分至2時實施，彰化縣警局今、明兩天下午預演，安排警力到各部署崗哨就定位。

彰化縣警局指出，萬安46號演習將在本周四下午1點30分至2點實施30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」及「其他必要管制（關閉門窗、熄滅燈火）」等實作演練，並於同日下午2點至2點30分防空警報解除後，實施30分鐘「戰災搶救（災害救援）」及「戰時災民收容救濟站開設演練」。

今年與去年最大的不同是擴大驗證「車停，人就近疏散」實際進入防空避難設施，防空警報發放後，所有「行人」、「車輛」均須接受警察及協勤民力指揮，實施「車停，人就近疏散」，實際進入防空疏散避難設施，若縣民周遭無適合防空疏散避難設施，則可利用地形地物、涵洞、地下道或橋墩下方，具掩蔽功能之地點進行就地避難。

彰化縣警局表示，演習期間，團體或民眾若未依《民防法》第21條、《防空演習實施辦法》第12條規定，配合「防空疏散避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制及演練，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，將依《民防法》第25條裁處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

因應今年萬安演習，彰化縣警局共調派1368名警察、743名民防、592名義警及8名憲兵，人力共計2711名，其中，交通管制哨調派1215人，置高點監視哨50人，陸空都有崗哨，全面做到人車淨空。

彰化縣警局為這次萬安演習已全面更新縣內2989處防空疏散避難設施「新式標示牌」，並在6處重要防空避難處所設置「動態LED標示牌」，及61處重要路（巷）口設置「引導路（立）牌」，以引導縣民在防空警報發放後，能迅速進入周邊防空疏散避難設施，同時已撤除568處已不存在或不適合的防空疏散避難設施。