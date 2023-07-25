台中市大雅區百慕達紙器工廠違規興建在農地上，2019年10月間因電線走火引發大火，造成救災的台中市消防局特搜隊員謝志雄、張哲嘉殉職，負責人陳俊孚被控過失致死、違反消防法等罪嫌，一審時陳否認犯行，稱是消防指揮錯誤，獲判2年6月徒刑，二審今（25日）宣判，改判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元。

這起事件發生在2019年10月3日凌晨1時許，百慕達紙器工廠位於1樓的作業區東北側牆面因電線短路起火，大火產生的高溫煙流與輻射流往北延燒至廠房外的原料區，接著又向2樓及南側延燒，導致電動鐵捲門、鋼架烤浪板等變形、塌陷。

消防局人員為防止火勢擴大延燒，西屯分隊小隊長周正斌即帶領隊員謝志雄、張哲嘉，帶著熱顯像儀（TIC）至百慕達隔壁的群峪公司進行煙熱變化觀測，未料，因百慕達紙器廠內堆放紙堆、塑膠類製品，火舌快速燃燒，導致在2樓的張、謝受高熱燃燒殉職。

一審審理時，陳男雖然坦承工廠是違建，但否認涉嫌公共危險、過失致死，辯稱廠房興建時有安裝消防安全設備，而起火時也無人在工廠內，「根本不需派消防人員入內救火」、「指揮官指揮錯誤，命兩隊員入內才導致死亡」。

二審今天開合議庭宣判，合議庭指出，二審審理期間，陳男已與被害人家屬達成和解，也將賠償金履行，而兩名被害人的家屬也都同意，在陳男履行賠償之後，同意陳男宣告緩刑，因此撤銷一審判決，另外審酌陳男設立違章工廠，造成消防員殉職、公共危險等危害，因此另外要求陳男支付50萬元的公益捐。