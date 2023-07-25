颱風杜蘇芮來襲，茶園應注意排水溝是否清理乾淨。圖為茶園清理排水溝。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，颱風及外圍環流影響，需注意強風與降雨。行政院農委會桃園區農業改良場呼籲北部農友注意颱風動態，做好農作物防災措施，雨後田間濕滑且斷枝雜物多，復原時應注意安全；農委會茶業改良場也表示，農友在颱風來襲前記得做好茶樹、咖啡、油茶和杭菊等作物的災害防範措施。

桃園區農改場指出，果園高接梨與水蜜桃正值採收期，應盡速採收，加強防風設施，補強幼株或新植株的支柱，成株宜將枝條誘引固定，減少搖晃而傷害根部或倒伏；甜柿為果實生長期，應確保排水口及通道暢通、清除水道雜物，颱風過後修剪受損枝條，若葉片受損嚴重，酌量剪除柿果。災害後注意清理工作、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害。

桃園區農改場表示，蔬果綠竹正值採收期，應檢視排水溝暢通，竹欉基部增厚土層，預防土壤流失，颱風過後應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖晃或倒伏；芋正值球莖肥大期，修剪部分大的及老的葉片，以防強風吹破及植株倒伏；設施蔬菜栽培者應檢視生產設施，注意結構安全，若有破損應及早維修。另特別呼籲仍需遵守施藥後安全採收期規定，確保作物安全。

水稻與雜糧部分，若稻穀進入成熟期應盡速收穫，避免發芽，田間排水溝渠應清除雜物，颱風過後應盡速排除積水，若稻株倒伏則應盡速收穫以免穗上發芽；大豆正值播種及幼苗期，高粱、硬質玉米為糊熟期至成熟期（一期作），以及幼苗期（二期作），須隨時注意颱風、豪雨警報資訊，地勢較低處應保持田內畦溝、田外排水暢通。

另甘藷正值塊根肥大期至成熟期，應加強排水；仙草為莖葉生長期，其生育期雖耐濕但不耐浸水，故颱風來襲前應疏通田區排水通道；山藥正值塊莖肥大期，疏通田區排水通道，確保排水順暢。桃園區農改場提醒，後續若有災情發生，請農民主動向公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

茶改場場長蘇宗振也指出，茶芽或枝條受強風侵襲，輕者造成芽點受損，芽葉破碎、折斷、枯焦，重者成葉、枝條破碎折斷，幼木期茶園或臺刈深剪的茶樹，所受傷害更嚴重，往往造成枝條大量折損或整枝倒伏以至枯死，使茶農遭受重大損失。

蘇宗振說，颱風來襲往往帶來豐沛雨量，會造成坡地茶園表土沖蝕流失及階段崩塌，農路作業道塌陷，排水系統受阻導致茶園積水，根系裸露，農場設施遭破壞等，嚴重者枯死缺株，造成莫大傷害，因此颱風來臨前請盡速做好各項作物防颱工作。

以茶樹為例，蘇宗振說明，茶園四周的排水溝、山邊溝等應清理乾淨，確保安全排水，避免造成茶園沖蝕。雜草應適度保留，避免土壤裸露造成沖蝕。蓄水槽應綑綁固定，並貯水5至8分滿，避免強風吹襲變形或傾倒。新植茶苗或臺刈留養枝條修剪至離地約30至45公分，避免枝條過長受風吹拂過度搖晃成環狀剝皮導致茶樹死亡。

蘇宗振表示，種植咖啡者需注意園區斜坡留草，防止土壤流失。整理排水溝以利排水。敷蓋或雜草適度保留，避免淨耕，造成土壤裸露。迎風方向設防風籬，避免遭颱風吹襲。幼樹易倒伏應立支柱固定。枝條不宜過密，宜稍加修剪，減輕風吹搖動傷及根系或發生倒伏。

種植油茶的農友應巡視田區，注意排水系統有無淤積，於颱風來臨前立支架，預防植株倒伏；種植杭菊者，應以植栽網固定枝條，預防枝條或植株斷裂造成枯萎。中耕培土提高畦面，防止根部過度浸水。畦溝加強排水，預防田區澇害引發萎凋病。

蘇宗振提醒，颱風後請落實災害復、育耕作業，注意田區有無積水，盡速疏通水路，剪除折損枝條，清除園區枯枝落葉，拔除枯死植株，園區可適當施用殺菌劑防止病害，並適當施肥促進生長。