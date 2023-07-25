「釜山宗家」以舌尖暢遊韓國釜山為主軸，吃得到遊釜山必吃的正宗韓式豬肉湯飯、豬五花肉等韓風料理。(陳韻萍攝)

捷利國際餐飲集團因營運危機，全台8個品牌共30間門市今日傳出無預警歇業， 「邁泉豬排」為旗下知名的日式炸豬排。(捷利國際餐飲集團提供)

主打釜山美食和韓式鍋物的「釜山宗家」統一時代店，因為約滿不續，6月中旬已悄悄結束營業。(豆府餐飲集團提供)

又有餐廳停業。今(25)日傳出高雄起家的「捷利國際餐飲集團」因營運危機，全台8個品牌共30間門市全都無預警歇業，而位於台北統一時代百貨內、主打釜山美食和韓式鍋物的「釜山宗家」，6月中旬已悄悄結束營業，據悉是因租約到期不續約，所以只營業到6月中，記者查詢google頁面顯示永久停業，品牌臉書粉專則是「目前無法查看此內容」。

2021年9月開幕的「釜山宗家」，為豆府餐飲集團旗下主打釜山美食和韓式鍋物的品牌，無懼疫情逆向開店，卻在疫情趨緩後低調停業，原店址改為鍋物店，預計下個月初開幕。豆府餐飲集團為全台最大韓式料理餐飲連鎖集團，旗下有高知名度的「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」等，「釜山宗家」為該集團在2021年9月新成立的品牌，設立在台北統一時代廣場7樓，也是該品牌全台唯一一間店面。記者致電公關詢問，公關低調表示與百貨業主沒有續約，「釜山宗家」現階段是暫停營業，集團還在尋覓合適場地，等找到適合的場地，還會再度登場與客人相見歡，請粉絲耐心等待。

「釜山宗家」以舌尖暢遊韓國釜山為主軸，包括遊釜山必吃的正宗韓式豬肉湯飯、豬五花肉、韓式部隊鍋等韓風料理，在這裡通通吃得到，標榜台灣與釜山美味零「食」差。店裡開放式的食材櫃，包括6款韓式小菜、12種季節時蔬、高人氣的韓式炸醬麵、韓式辣冬粉等通通無限量供應。

此外，店家還提供了台灣罕見的汗蒸幕必備飲品「甜米露」，業者特別加入檸檬增添風味，酸酸甜甜超解膩；還有去韓國必喝的香蕉牛奶製成的霜淇淋等，通通可以吃到飽，想吃多少就吃多少，想吃什麼就吃什麼，半自助吃到飽的型態，是「釜山宗家」吸引客群的一大特色。在google有1064則評論，獲得4.7顆星好評。

另外，「捷利國際餐飲集團」因營運危機，全台8個品牌共30間門市今日傳出無預警歇業，集團旗下包括日式牛角燒肉、胡椒廚房、邁泉豬排、捷果咖啡、樁涮HOT POT、元町家橫濱家系拉麵等品牌。員工透露公司之前都沒有任何異常，昨天下午臨時收到通知，「突如其來的震撼，我們措手不及，只能接受並且善後。」該集團發薪日為每月10號，目前還不知道8月能否順利收到薪水，心情緊張。有傳言員工下一步會成立自救會，該名員工表示目前正在鋒頭上，一切靜待通知。