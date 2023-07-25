台中市豐原高中3月時被爆出1名學生不堪學校主任、教官不當管教及霸凌輕生，校方3月25日成立霸凌調查小組調查，受害者父親卻至今拿不到報告，日前更得知該校學務主任已復聘，該名父親強調自己只是要真相，要求市府、校方說清楚。立委張廖萬堅更批教育局跟校方違法亂紀，將陪同學生父親到監察院陳情。

人本教育基金會、立委張廖萬堅及多位議員今天陪同豐中受害家長開記者會，人本指出，受害學生家長多次向學校索取卻都無法取得，校方7月12日辯稱，需等待教育局對教官的處理建議，才能依法連同對前學務主任的處理建議與調查報告一併提供給家長；18日校長廖敏樂又說，霸凌調查報告遭教育局退回，所以不會提供給家長，將由同一批委員「重啟調查」。

人本教育基金會質疑，既然如此校方為何在6月底時依該調查報告開教評會復聘該學務主任？要求豐原高中應盡速向受害者家長提供調查報告；市府向大眾說明未依法提供調查報告原因、相關涉案人的處分與懲處原因。

立委張廖萬堅指出，霸凌調查是3月25日立案，調查期間2個月，根據規定，必要時得延期1個月，可延期2次，且處理結果要書面載明通知相關人，但受害學生家長卻連報告都要不到，若沒有真相，學務主任為何可以復職？痛批霸凌處理機制完全失靈。

議員張家銨說，豐原高中完全不照程序，要求教育局講清楚。議員王立任指出，教育局為何可以退回調查小組的報告？應要待相關人收到報告後有異議再申覆，而不是完全不公開，直接由教育局退回，難道教育局是調查小組的太上皇嗎？請學校跟教育局好好說明。議員林祈烽說，既然調查報告被教育局退件，那教評會就沒有依據可以復聘，復聘坐實台中霸凌調查機制已死。

教育局表示，豐原高中今年6月26日函報調查報告給教育局，審閱後認為仍有若干外界關注事證及疑點有待釐清，為求調查完整性以釐清真相，7月4日退請學校重啟調查，另，相關被調查人員在調查期間不應復職，校方近日將召開教評會討論審議前學務主任再度停聘接受調查。

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