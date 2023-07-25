《在此刻發生了》藝術論壇與展覽，日前在花蓮文化創意產業園區第11棟倉庫盛大開展，展期至8月6日止。（鄧博仁攝)

八年過後，曾經的過往「服貿」如今又因總統大選而浮現，馬立群試著結合八年後的影像交疊，他以不同的視角重新觀看，或許存在的，只是過往的記憶，某種時代的標記。（藝術家提供)

藝術家李若玫的創作蘊含著與家人的深厚情感。（藝術家提供)

《在此刻發生了》藝術論壇與展覽，日前在花蓮文化創意產業園區第11棟倉庫盛大開展，展期至8月6日止。《在此刻發生了 At This Moment》是一次機動性的藝術行動。對於加速度已經成為常態的當代，本行動邀集了四場論壇及十多位藝術家作品，就像搭建了一個具有開放性的基設設施，讓作品自由的表達。沒有繁複的論述、也沒有木作隔間，在花創的大倉庫裡，以一種快速佈展的節奏，讓作品與空間直接發生對話和碰撞，以一種此時此刻的出現，回應著加速度。

此次參展藝術家及作品共有，李德茂 ／ LEE Te-Mao《海浪、小石頭與帕洛瑪先生2023， Waves Small Stones and Mr. Palomar》、馬立群 ／ MA Li-Chun《公器2023，Public Institution 2023》、鄧博仁 ／ TENG Po-Jen《回家的路， Way home》、張君慈 ／ Iris Chun-Tzu Chang 《調頻中：浮石電台， Tuning： Pumice Radio》、王宥婷 ／ WANG Yu-Ting 《台灣黃寶， Taiwan Yellow Mineral》、辛佩津 ／ HSIN Pei-Chin《小貓頭鷹， Little Owl》、李若玫 ／ LEE Jo-Mei 《－山清雲——時光.工寮.椰子葉Yi Shan Qing Yun - Workhouse Palm leaf Time Capsule》、黃迦 ／ HUANG Chia《無水之河， River Without Water》、陳琛 ／ CHEN Chen《輕功， Qinggong》、陳俊宇 ／ Ohau Chen《我不需要你的爆炸， lite I don’t need your explosionlite》、邱承宏 ／ CHIU Chen-Hung《阿魯 Arul》、湯明煦 ／ Szvet Tamás 《藝術健身房， ART GYM》、鄭先喻 ／ CHENG Hsien-Yu Machine 《The face of the machine of face.》、陳昱榮 ／ CHEN Yu-Jung 《未曾存在的痕跡 Traces That Never Existed》。

同時為此次策展人也是參展藝術家的李德茂，在倉庫牆面上投影著海浪來回拍打的影片，並現場佈置了一張桌子，桌子上有一盞檯燈，桌上擺著幾張中英文文件，他試圖循著帕洛瑪先生揭開的、走在海灘上的觀察與沈思，讓觀眾可以閱讀小說，也可以坐下來聽一場讀小說的聲音演出。

同樣以聲音為主要創作的陳琛，他以AI旁白網站的中文聲線選項「Mr .Chang」，張先生塑造一個的虛構角色，操著武俠小說的口吻，談論著一個關於另一世界的故事，並非來世、而是一個與現實並行的幻境，這個幻境就是透過敲打鍵盤及其他物件發出聲響，來呼應小說中的情節。透過這樣的說書人敘事，重新談論於虛擬數位介面中的身體感，並更著重在其中「沒有腳」的概念，並連結至武俠電影的輕功意象。

辛佩津《小貓頭鷹》作品結合繪畫與聲音，她總是從感覺的、材質的、形象的、表現的縫隙裡透露出心裡的聲音，不是經由描述解釋，而是透過感性經驗去觸及的一個純然的彼端。「也許 會聽到他的聲音 有可能 走走時會看到他的身影」她說：一切似乎在夢中，真實與虛擬之間。

2022春，黃迦到花蓮與台東邊界處的阿美族部落收音錄影，並錄下他們的日常吟唱，搭配紀實錄像剪接成實驗性影像。這件作品既紀錄當代原住民的生活樣態，也是一件聲音作品，呈現原住民音樂家最草根原始的聲響。與台東真柄部落的「馬格拉海的改硬」合作，並邀請主唱若琳擔任紀實錄像中的主角，讓音樂所搭配的影像從她平凡的日常生活中長出。在這個計畫裡，黃迦試著找到一種更真確的影像語言，為原住民音樂文化建檔。

八年過後，曾經的過往「服貿」如今又因總統大選而浮現，馬立群試著結合八年後的影像交疊，他以不同的視角重新觀看，或許存在的，只是過往的記憶，某種時代的標記。

「馬立群做為資深的媒體記者，深知媒體的主導權力。他採取個人行動創作的方式，脫離新聞共同體，擺脫集團的一致性操控，藉以保持個人觀點與作品獨立性。他於2015年發表的影像〈公器〉（Public Institution），以警察權力的行使做為議題，將武裝警察驅趕佔據行政院的群眾影像陌生化，完成看似新聞的形式，卻又迥異於新聞，接近於紀錄片或民族誌的影像。

另一方面，透過影像模糊與緩慢，以及聲音重複等的陌生化處理。讓讀者閱讀中斷，脫離既定的閱讀習慣，重新喚醒自身的觀看意識。

藉以解除讀者已經被訕動的情緒，脫離已經輸出的意識型態，在陌生訊息的情境下，重新組裝影像的判讀，保持閱讀的思考，將價值判斷的權力歸還給讀者。」鄭中信如此形容馬立群這部《公器》影片。

藝術家絕不落後於科技，鄭先喻以為機器的臉(機器是否需要類人的面容)一直是各個領域討論與研究的焦點，包括哲學、心理學和電腦科學。機器擁有面孔的想法也提出了關於知覺、身份和意識的本質，以及人類與技術之間的關係等問題。此次參展作品運用GPT-3模型與客制API進行串接兩組語言模型進行對話，這對話在展覽中從不終止，只要機器開著，對話就持續進行中。

陳昱榮《未曾存在的痕跡》透過現地，將過去不同地點所回收回來的材料重新拼貼組裝，透過一種行動式的身體裝配過程，以一種未知的狀態重新建構這些介於廢棄與半廢棄狀態的材料。藝術家希望透過一種身體與物件關係的中介，指涉至一種探討日常中的游離與不可預測性，並藉由擴張這種知覺系統的交疊狀態，帶出我們對於生活中虛實關係的哲學思考。

藝術家李若玫的創作蘊含著與家人的深厚情感，不論是未曾謀面的太祖世代、或者是生命中親密相處的奶奶爺爺，她對於奶奶的身體經驗感同身受，從身體疼痛回溯勞動的生命故事，最後落在桔粉紅色的相思樹葉上，這是以植物染色的紙張創造出相思樹葉和人體皮膚的連結。

觀看這些植物擬態的創造，我們彷彿遊走在存在與消逝、死亡與延續、時間與生命的循環之中。李若玟試問植物是什麼？植物和你我有什麼樣的關係？植物是否可以成為我們託付情感的對象、帶領我們趨近面對並無懼於死亡？本論壇場次將透過人類學家的廣角，與藝術家如葉般的脆弱與感性，「試問，植物是家人嗎？」

找尋自我，通常是藝術家用來與自我相處的最佳創作及提問的方式，同樣的以《回家的路》為此次展出的鄧博仁，他透過攝影、繪畫、拼貼，沿著東海岸的山與海望著，試圖提問自己的根在哪裡？

《在此刻發生了》展出藝術家隨時隨地透過看到的、聽到的、感覺到的、想到的、質疑的、好奇的等等，用作品產生與自己、社會及生長土地的對話。

主辦單位 ｜ 北角工作室、志哈克藝術實驗場

協辦單位 ｜ 財團法人臺灣生活美學基金會花創園區

贊助單位 ｜ 國藝會