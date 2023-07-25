民進黨立法委員參選人鄭文婷認為，若她當選立委，將會與國防部協調搬遷彈藥庫。（張志康攝）

無黨籍立法委員參選人王醒之說，祥豐營區接近高密度民宅，希望能盡速搬遷。（張志康攝）

基隆市祥豐營區24日發生彈藥庫炮彈爆炸意外，釀9名士官兵受傷，包括國民黨提名的立委參選人林沛祥、民進黨提名的鄭文婷及無黨籍的王醒之，都要求應該詳加調查事發原因，並將彈藥庫遷離人口密集的地區。

林沛祥表示，爆炸意外發生後，讓引起市民對國防安全問題的關切。市長謝國樑立即前往現場關心救援情況，表達對受傷官兵的關懷。他表示，將持續關注受傷官兵的救護狀況，並關切後續的調查與釐清工作。值得注意的是，該意外發生地點鄰近住宅區及加油站距離爆炸處僅200米，因此林沛祥呼籲彈藥營區應遷離住宅區，以確保居民的安全。

民進黨立法委員參選人鄭文婷也表示，對於祥豐營區彈藥爆炸，造成9名士官兵受傷送醫一事，表達遺憾且不捨。鄭文婷說，國軍弟兄平時辛勤操練保家衛國，而基隆同時也是國防重地，呼籲國防部相關部門應盡速徹查事故原因，強化國防安全，並給予傷者與其家人妥善照顧。

另外，關於大家關心的營區彈藥庫遷移，鄭文婷說，若她當選立委，必會和市民站在同一陣線，持續和國防部溝通協調，要求找尋更適切的戰略要地，盡速搬遷。

無黨籍立委參選人王醒之指出，此次彈藥爆炸讓官兵嚴重受傷，也造成基隆周遭社區人心惶惶。國防部除應立即調查爆炸原因外，更應該遵循國防機密之下，與地方溝通、說明彈藥儲放是否有依照砲擊威力、儲放量、廠區配置等要素規畫安全距離、依規存放。

王醒之表示，相較於全台其他國軍營區，祥豐營區更接近高密集度民宅，希望能儘速將祥豐營區搬遷，同時，他也呼籲立法委員蔡適應善盡監督責任，要求國防部與國軍儘速檢討，維護軍官與基隆市民安全。