「超級颱風」杜蘇芮造成菲律賓部分區域淹水。

「超級颱風」杜蘇芮直撲菲律賓北部，強風、大雨伴隨雨季，已在當地釀成災情，北部呂宋島、中部的西維薩亞斯（Western Visayas）、南部民答那峨（Mindanao）部分區域出現淹水、山崩情形，截至今（25）日上萬人受到影響。

綜合GMA新聞網網站、菲律賓新聞社（PNA）報導，由於杜蘇芮進逼，加上菲律賓正處於西南季風雨季，呂宋島、西維薩亞斯、民答那峨部分區域已感受到強風及水患，22日以來，杜蘇芮外圍環流帶來的持續降雨，導致南部北可塔巴托省（North Cotabato）比卡瓦顏鎮（Pigcawayan）淹水，154戶受影響。

Several parts of Luzon, Visayas, and Mindanao experienced strong winds and flooding due to Super Typhoon #EgayPH or the enhanced Southwest Monsoon (Habagat).https://t.co/8s2yMunBRQ — GMA Integrated News (@gmanews) July 25, 2023

杜蘇芮帶來的持續降雨，導致菲律賓南部北可塔巴托省（North Cotabato）比卡瓦顏鎮（Pigcawayan）淹水。

《菲律賓星報》（Philippine Star）23日報導，雨季及杜蘇芮的雙重影響，導致西維薩亞斯2地淹水、1地山崩。

根據現場畫面，比卡瓦顏鎮的洪水深及成年男子的膝蓋；呂宋島東北端的卡加延省（Cagayan）遭遇杜蘇芮的強風襲擊，路樹被吹倒，電線歪斜。

Men tend to wires and clear fallen trees as heavy rain batters Cagayan. #EgayPH #WeatherPatrol | via @raphbosano pic.twitter.com/NuBy49OhRe — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 25, 2023

菲律賓國家減災風險管理委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council）今日表示，在杜蘇芮及西南季風雙重夾擊下，全國5個區域已有4454戶受到影響，相當於16888人，受影響區域包括呂宋島西北方的伊羅戈斯（Ilocos Region）、呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）、中部畢科爾區（Bicol）、西維薩亞斯，以及北民答那峨（Northern Mindanao），當局已撤離上百人。

菲律賓大氣地球物理和天文管理局（PAGASA）今日上午指出，已經升級為「超級颱風」的杜蘇芮目前位在卡加延省杜格加勞市（Tuguegarao）以東310公里處，它以每小時10公里的速度向西北前進，每小時最大風速達185公里，預計今日深夜至明（26）日下午會非常接近、甚至從巴布延群島（Babuyan islands）或東北的卡加延省登陸。

菲國也預估杜蘇芮會對巴布延群島東部區域、卡加延省北部區域、阿巴堯省（Apayao）及北伊羅科斯省（Ilocos Norte）帶來超過200毫米雨量，預估杜蘇芮將在27日掃過卡加延省後向西北或北北西轉，並且掃過台灣南部海域。

菲律賓大氣地球物理和天文管理局描述杜蘇芮正達到「顛峰」，短時間內的有利環境，將讓杜蘇芮在未來12小時維持同樣強度，或略微增強。