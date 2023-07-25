國民黨23日在全代會上正式提名新北市長侯友宜參選2024總統，前高雄市長韓國瑜到場力挺，被視為藍營團結的重要象徵。對此，資深媒體人羅旺哲從2人發文的按讚數分析，認為韓粉並沒有完全轉移到侯友宜身上，並強調侯友宜唯一的方法是讓自己表現得更好，拿出誠意，努力給大家看。

羅旺哲今（25）日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時提到，全代會後侯友宜跟韓國瑜都有在臉書發文，但仔細觀察後發現韓發出的文章已破3萬人按讚，而侯友宜僅1萬，可見韓粉並沒有完全轉移到侯友身上，支持者仍在觀望。

至於侯韓2人同框是否讓侯友宜民調上升一事，羅旺哲認為多少有成長，且對侯而言，這個月並未犯下太大錯誤，因此民調會達到止跌效果，但若要超過柯文哲，仍有不小難度。羅旺哲強調，侯陣營目前想操作把韓國瑜支持者拉回來，且若真的拉回來，確實有機會超越柯文哲，但羅旺哲直言，韓國瑜雖在全代會上盡了最大努力，但韓粉會不會接納侯友宜，仍是另外一回事。

羅旺哲也在臉書再度針對此事撰文，並強調對侯友宜團隊來說，現在千萬不能做的，就是「情勒韓國瑜」，因為對韓國瑜支持者來說，韓該做的都做了，甚至可能更覺得韓太委屈。羅旺哲直言，選舉要贏沒別的，唯一的方法只有自己表現更好，拿出誠意並努力給大家看。