112年5-6月期統一發票今(25)日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「12912565」。萊爾富開出特別獎1000萬元1組、特獎200萬1組，特別獎幸運得主僅花了15元，就中1000萬元，而特獎幸運得主也只花了70元，就中了200萬元，這兩組幸運得主皆消費不到100元，即抱走大獎。

112年5-6月期統一發票今(25)日開獎，獎金1000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「12912565」，3組頭獎的中獎號碼分別為「04667172」、「12999667」及「77607087」。萊爾富本期開出特別獎1000萬元1組及特獎200萬元1組。

幸運門市為萊爾富新竹縣的湖口拔芽店，這位幸運兒僅花了15元傳真，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新竹市的新竹文旅店購買2個菠蘿麵包，花了70元，就中了200萬元特獎。