苗栗縣前議員謝芳紋涉嫌於2011年至2018年以不實資料詐領助理費案，經苗栗地院審理後25日宣判，以謝芳紋共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月。應執行有期徒刑2年。緩刑5年，並應於判決確定之日起3年內，向公庫支付新台幣50萬元。褫奪公權5年。另謝女男友徐士凡涉共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月。應執行有期徒刑2年。褫奪公權4年。全案可上訴。

法院調查，謝芳紋為苗栗縣議會第17屆、第18屆議員，於擔任2屆議員期間，從2011年3月1日起至2018年12月25日），與協助統籌議員服務處人事費用支出的男友徐士凡，因明知實際上並未聘用廖旭梅、何慧君擔任公費助理，仍共同基於利用職務上機會詐取財物之犯意聯絡，由廖旭梅、何慧君提供存摺等帳戶資料，供謝芳紋製作不實之聘書，各以每月約4萬元之薪資聘用廖旭梅、何慧君，再向苗栗縣議會申請公費助理費，致議會行政人員陷於錯誤，將上開不實事項登載於公費助理薪資撥付清冊等文書，並匯款至廖、何2人提供之帳戶，共詐得公費助理費331萬餘元。

謝芳紋、徐士凡又為支應其他私聘助理費用，明知僅以每月1萬至2萬8000元不等的較低薪資，聘用陳怡靜、黃怡靜、葉桂榮、彭錦來、呂仁傑擔任助理，仍共同基於使公務員登載不實的犯意聯絡，浮報以每月2萬元或4萬元之薪資聘任公費助理，致議會行政人員陷於錯誤，將不實薪資內容登載於公費助理薪資撥付清冊等文書，並撥款後以為支付。

謝芳紋、徐士凡、廖旭梅、何慧君就以人頭助理虛報薪資，陳怡靜、黃怡靜、葉桂榮、彭錦來、呂仁傑就使公務員登載不實等犯行，均坦承不諱，並有卷內公費助理薪資撥付資料、薪資帳戶交易明細及扣案物等證據可資佐證，全案事證明確，被告謝芳紋等9人之犯行均可認定。

苗栗地院審認，謝芳紋、徐士凡於偵查中均自白犯行，謝芳紋並已繳回其虛報助理詐得之全部犯罪所得165萬餘元（依法以謝、徐2人平均分擔1／2計算），得減輕其刑，徐士凡僅繳回部分犯罪所得，雖不符減輕規定，但徐士凡不具縣議員身分而與謝芳紋共犯犯行，可罰性相對較輕，得依法減輕其刑。

另參酌謝芳紋擔任縣議員，反映民意、服務選民，對地方發展仍有貢獻，其虛報、浮報助理詐領之助理費，主要係為支應其他實際私聘助理之薪資等開銷，衡量其犯罪情節，與其他詐取公家財物後中飽私囊等行為之惡性仍屬有別，故依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。

法官另考量謝、徐於偵審中均坦承犯行，犯後分別繳回全部或部分犯罪所得等情形，依利用職務機會詐取財物罪，兩屆議員共2罪，各判處應執行有期徒刑2年，褫奪公權5年。另謝芳紋並無前科，符合緩刑之條件，宣告緩刑5年，但應支付公庫50萬元。

至於廖旭梅非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月。緩刑3年，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣4萬元。褫奪公權2年。

何慧君非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，共2罪，各處有期徒刑1年9月。應執行有期徒刑1年10月。緩刑3年，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣8萬元。褫奪公權

2年。

陳怡靜、黃怡靜、葉桂榮、彭錦來、呂仁傑共同犯使公務員登載不實罪，各處有期徒刑3月，得易科罰金。均緩刑2年。