高雄17直播鋼鐵人正式與新秀丹尼爾（右）簽約。（高雄17直播鋼鐵人提供／陳筱琳台北傳真）

高雄17直播鋼鐵人2023 P. LEAGUE+選秀會第一輪及第二輪指名丹尼爾、劉承彥兩位新秀，雙方25日正式完成簽約，鋼鐵人總教練「扣取邱」邱大宗對兩人抱有相當高的期待，也希望劉承彥可以快速「轉大人」，在職業舞台全力展現自己。

鋼鐵人今年選秀會選進世新大學外籍生丹尼爾和義守大學本土後衛劉承彥，球團用「最萌身高差」來形容兩位新血，總教練邱大宗也對兩人抱有極高期待，「希望承彥可以快速地『轉大人』，因為球場上沒有分年齡，必須『藝高人膽大』，目前也會培養他更多進攻手段，幫助他之後在場上能有自己的武器。」

針對丹尼爾，邱大宗期許他能快速吸收及成長，新賽季會需要他在防守端上，幫助鋼鐵人建立堅固的「天棚」，進攻上也需要增加更多籃下腳步，更有膽量及耐心在禁區取分。

鋼鐵人球團指出，丹尼爾於2019年來台加入世新大學籃球隊，幫助球隊連續3年進入UBA四強，是團隊防守上的銅牆鐵壁，得分、籃板「雙十」已是個人基本數據，個人最後一季UBA，平均每場可攻下11.5分、13.3籃板、2.5阻攻。

而速度相當快的劉承彥，身上流著賽德克族的血液，從高中就是以速度見長的後場球員，加入義守大學後備受重用，菜鳥年就擔任當家主控，除了「快」，劉承彥也在大學4年逐漸學會「慢」下來，掌控比賽節奏，不斷增加進攻手段，找到小個子在球場上的生存法則。