楊貴媚、洪都拉斯、曾莞婷、威廉、法比歐日前為《花甲少年趣旅行》前往香港深度旅遊。暌違3年沒出國的楊貴媚最為興奮，「平時鮮少出外旅遊，多半是和節目拍攝一起，能擁有這樣的機會反而樂在其中。」

行前做足功課的她，安排最舒適且具文化意義的行程給旅伴，在短時間內體驗香港的獨特魅力，來到美食天堂當然得入境隨俗品嚐港式煲湯，裡頭蘊含豐富營養精華，接著帶大家復刻《花樣年華》旗袍正裝造型，向經典電影致敬，搭乘叮叮車穿梭香港，細細品味這座城市的日常。

2度回鍋節目的洪都拉斯，笑說最擔心少年成員不認識自己，希望能遇到好相處、好溝通的旅伴。這次前往香港，洪都拉斯也是相當興奮，「雖然港台距離非常近，但僅是過境搭車去澳門，未曾深入造訪香港景點，這趟行程特別許願去看賽馬，想感受一下馬兒們在場上全力衝刺，以及群眾喊叫的熱切氛圍。」除了為自己圓夢，他更期待與同伴留下專屬難忘的回憶。

上回因收到老婆臨盆通知，緊急向製作單位告假的法比歐，這趟旅行再度驚喜回歸，更熱情分享：「本身相當喜愛亞洲文化，香港中西文化薈萃，多元種族兼容並蓄，自己為這座城市深深著迷！」法比歐平時熱衷戶外運動，特地安排行程前往西貢白腊灣，鼓勵大家走出戶外，探索香港的隱世後花園，親近大自然的美，並以法國人的視角欣賞港版馬爾地夫。

旅遊和外景經驗相當豐富的威廉，蒐羅了最具香港代表性特色的地方想去踩點，探訪口袋美食名單、吃遍道地街頭小吃，還突發奇想安排來體驗學習詠春拳，帶著大家成為一日葉問。

自招不擅於規劃行程的曾莞婷，香港行將是她的導遊處女秀，無論是超夯打卡景點，還是美照必拍地標，她掛保證通通排好排滿，計畫為同伴帶來歡樂又充滿童趣的旅程，盡情享受旅行美好的時光。