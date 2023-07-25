嘉義林管處至嘉義縣鄒族獵人協會宣導改良式獵具。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣鄒族獵人協會參與監測計畫進行紅外線相機架設及影像蒐集。（嘉義林管處提供／廖素慧嘉縣傳真）

林務局嘉義林區管理處用改良式獵具、紅外線相機，首次在阿里山特富野拍攝到台灣黑熊，認為黑熊開始出現在淺山區，而今年阿里山鄉有6個社區部落申請成立自主巡守隊，巡守監測獎勵最多6萬元，民眾若成功守護台灣黑熊，獎勵金3000元起跳。

嘉義林管處處長張岱表示，今年6月獵人協會在阿里山區中低海拔的特富野山域，架設紅外線相機，拍攝到台灣黑熊踩到改良式獵具，但沒有被套住、沒有受困，證明改良式獵具可避免誤捕黑熊，也顯示黑熊開始出現在淺山。

嘉義林管處表示，已在阿里山鄉換發145組改良式獵具，有需求的農友、獵人都可到該處或工作站申請換發，改良式獵具的套索踏板直徑小於12公分，踏板可設定壓力值，不但防止黑熊踏入，也可避免誤捕腳掌較小、體重較輕的幼獸或小型食肉目動物。

嘉義林管處還說，為結合民間一起守護台灣黑熊，以阿里山鄉作為示範區域，推動黑熊生態服務給付計畫，提供自主通報及巡護監測2種給付項目。

嘉義縣鄒族獵人協會已參與台灣黑熊生態服務給付計畫，獵人須回報狩獵物種與數量，也協助架設紅外線相機監測、豬瘟檢體採樣監測，這次獵人協會監測到黑熊並通報，將發放5萬元棲地監測獎勵金。

還有阿里山鄉6個社區部落已申請成立自主巡守隊，於黑熊潛在棲地進行棲地維護、非法獵具巡查通報、協助黑熊保育宣導等，每年最高可領6萬元巡護監測給付。

此外，山村居民如在個人農事場域內發現黑熊入侵，完成通報，經勘查確認為黑熊，可領取自主通報獎勵金3000元，如配合於通報場域架設自動相機監測，加發5000元獎勵金。