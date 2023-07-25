命理師沈嶸今（25日）針對紛紛擾擾的「爺孫戀」李坤城、林靖恩通靈，發現李坤城離世時是「陽壽已盡」，目前正處於即將投胎轉世的階段，下一世會再轉生為人，李坤城對於跟林靖恩的感情充滿無奈，雖認為照顧林靖恩是自己的責任，但林靖恩的言行也確實帶給祂長年的壓迫和不快樂，現在靈魂只覺得如釋重負。

沈嶸說，祂的靈表示：「下一世再也不想見到林靖恩」，也不想再跟她有任何瓜葛；而針對林靖恩的想法，沈嶸通靈後表示林靖恩確實是為了得到遺產，才堅持主導在病榻旁結婚，她認為這一切是自己用青春交換所應得的報酬。

沈嶸通靈兩人緣分從2013年交往時的「糾纏緣」到李坤城2023年離世時已是「刑剋」關係，感情對雙方已經有實質傷害力，李坤城因為與林靖恩在一起，大量耗損了晚年的健康和運勢，而李坤城當初會認識林靖恩，是因為自己與林靖恩的父親是好友，若當初李坤城是真心愛著林靖恩，根本就不該為了執意與林靖恩在一起，進而讓林靖恩與家族決裂、受盡世人非議，李坤城當時自私的決定，讓他承受了應有的果報。

沈嶸提醒，感情要圓滿講求的是「天時、地利、人和」，強求的愛只會引發悲劇，所幸李坤城的靈魂經過這一遭終於徹底醒悟，下一世不會想再與林靖恩相見，這段因兩人惡業而起的感情，終於徹底清償了結。

由命理師沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，目前捐款已累計達460萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「社團法人中華民國紅心字會」資助由紅心字會經營管理之廣慈博愛園區「廣慈老人日間照顧中心」、「達仁老人日間照顧中心」、「信義老人服務中心」，積極扶助弱勢長者餐食及生活扶助，讓弱勢家庭長者可以獲得適當的餐食、生活、醫療、居住等基本需求，並加碼贈送紅心字會「魔法扇100把」「魔法精油皂100個」「魔法貼紙100張」「沈嶸老師書籍100本」，總物資捐贈累計17350份，公益腳步持續擴大推進中。

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