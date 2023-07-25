日本女星廣末涼子，今年6月被爆出軌米其林一星名廚鳥羽周作，有著露骨內容的情書還遭日媒公開，慘遭經紀公司下令懲處無限期停工，日前更宣布離婚，結束與前夫井筒順長達13年的婚姻關係，不過宣布離婚前的她，被拍到和母親一同逛街，心情似乎不受影響。

廣末涼子日前透過經紀公司宣布離婚，她表示這是與前夫井筒順討論後的結果，如今也已經提出離婚申請書，正式結束13年的婚姻，前夫也召開記者會證實此事，過程還不斷稱讚她是一名好妻子及母親，講到激動處還哽咽落淚，讓人看了相當不捨，相較井筒順狠斬婚姻的痛心模樣，廣末涼子倒是相當怡然自得，兩人形成強烈對比。

廣末涼子日前透過經紀公司宣布離婚 。（圖／けんぴーちゃん【公式】推特）

根據日媒《女性自身》報導，廣末涼子宣布離婚前幾天，還邀請至親好友到家中幫她歡慶43歲生日，而在結束這場派對後，廣末涼子被拍到和母親去逛街，母子倆一路上說說笑笑，心情不受連日風波影響，只見母女倆不僅到按摩店紓壓，還去光顧內衣店，據悉，店員推薦廣末涼子透視效果的胸罩，但不曉得是否尺度太大，並未受到廣末涼子青睞，最後只買了內褲就離開。

廣末涼子當時被拍到左手無名指上沒有婚戒，似乎早就下定要離婚的打算，原本傳出她離婚後要與鳥羽周展開新生活，甚至還有結婚的念頭，不過兩人傳出近來沒有見面，感情似乎稍微冷卻。