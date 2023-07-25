王子擔任運動紓壓宣導計畫推廣大使。（粘耿豪攝）

王子與學童們一起運動。（粘耿豪攝）

王子談到近日的＃MeToo風波，坦言心情沉重。（粘耿豪攝）

王子（邱勝翊）今（25日）出席董氏基金會活動，他日前入主女團選秀節目《未來少女》成為飛行導師，此舉被外界解讀為接棒黃子佼請辭的主理人職位，他今解釋2者不相同，「我的工作像我之前在《原子少年》導師一樣，只是從1集變固定演出。我不是主持，主持對我來說是不一樣的領域，節目主持人是木木（林葦妮）。」

面對黃子佼捲入性騷擾，他直言「當然有點驚訝」，而他過去與孟耿如合作《死神少女》，日前有傳訊息祝福對方生日快樂，「她有回我謝謝」。至於黃子佼，王子則表示沒有聯絡。

王子自《模范棒棒堂》出道，與黑人（陳建州）主持的《我愛黑澀會》都是電視台熱門節目，今被問到大牙（周宜霈）指控黑人性騷，他坦言有看到新聞，「我畢竟不是當事人，不知真實情況，而且現在進入法律程序，我在這邊不太方便說什麼」，並表示當時沒有耳聞類似事件，而是全心投入，在工作崗位上努力。

宥勝過去與王子同為喜鵲娛樂藝人，談到網友爆料宥勝的性騷行徑，王子表示2人私下沒交集，不好多做回應。面對近日的＃MeToo風波，他坦言心情很沉重，「有些人在演藝圈表現挺優秀，我也不知怎麼說，全部都很意外，希望風雨趕快過去」。

王子繼郭雪芙之後，近日與《全明星》隊友席維倫傳出緋聞，他今否認2人戀愛，「我單身」，承諾遇到不錯的對象一定會公開，他也否認自己有偶包，「我已經不是原子少年，是原子中年啦。」

他私下常與棒棒堂成員聚會，日前聚會時大家都帶著另一半出席，唯獨他與小杰（廖允杰）獨自前往，會因此動念成家立業？他笑說自己比其他人小5歲，現在對感情還不急迫，「他們小孩很可愛，但帶起來又辛苦，每次出去看他們都無法好好吃飯」，強調目前想把重心放在工作上。