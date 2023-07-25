全台去年共發生17件一氧化碳中毒事故，為推廣防範一氧化碳中毒的重要觀念，桃園市蘆竹消防分隊發揮創意拍攝宣導短片，片名為「蘆竹變色龍」的短片，以道地台語腔調配音，再加上不斷重生的懸疑劇情，寓教於樂，讓民眾重視住家熱水器的裝設位置以及使用方式是否正確，保障家人的安全。

蘆竹消防分隊長陳偉博表示，劇中男主角小明由隊員洪子淮飾演，因不明原因而失去生命，後來到了能夠投胎與重生2選1的神祕空間，小明想知道自己為什麼會失去生命於是選擇了重生，經過數次重生後才發現關鍵線索，竟然是因為熱水器裝在不通風處且被晾著的衣服擋住，進而拯救了自己與女主角阿芳由隊員許嘉芳飾演的寶貴生命。

陳偉博說，自己負責編寫劇情和配音，全片由小隊長蔡擎平掌鏡，剪輯方面則由隊員劉昱君與蔡育澤共同處理，整部短片除了在編排上加入懸疑劇情，並採用流暢的台語作為旁白，讓影片在宣導防災訊息的同時也有一定的娛樂性，這次更參與消防署舉辦的「112年宣導防範熱水器易氧化炭中毒微電影徵選競賽」（https://www.nfa-comicromovie.com.tw/micromovie/？playlist=3a6d304＆video=decee7c）希望影片能讓更多人看見，強化宣導效果。

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，據消防署統計全台去年共發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫，現實生活無法像影片內男主角可以重生挽回錯誤，希望民眾能檢視住家熱水器的裝設位置以及使用方式是否正確。

簡慈彥提醒，屋外型熱水器僅限安裝於屋外，譬如建築物外牆或無遮蔽的陽台，而屋內強排型熱水器則是在熱水器內設計排氣風扇，可將廢氣透過排氣管排到室外，避免一氧化碳流入室內造成中毒危險，熱水器安裝都應由合格技術士按照標準進行，如此才能保障家人的平安。