新竹縣竹北市聯興里和麻園里的東翁厝圳和藍翁厝圳，1年多來常被偷倒油汙廢水，造成水圳出現乳白色，農田無法灌溉取水，也造成大量魚群暴斃，這10天來藍翁厝圳被偷倒2次廢油汙，環保局一直抓不到「凶手」，讓地方農民炸鍋！

麻園里長許榮生說，偷倒油汙以往都出現在聯興里的東翁厝圳，汙染水源一直流到下游麻園和溪州里的藍翁厝圳，不僅讓農民無法取水灌溉，也造成大量魚群暴斃，農田水利署新竹管理處和環保局等單位都來查過，懷疑是有油車利用深夜及凌晨偷倒廢油汙。

許榮生指農水署新竹管理處在東翁厝圳附近裝設監視器後，這10天來不肖業者轉移陣地，往下游跑到藍翁厝圳偷倒2次廢油，使整個水圳呈乳白色，目前正值農田用水期，造成當地少300公頃農地無法取水，搞得天怒人怨，環保局也找不到「凶手」，他向縣長信箱反應，得到「責成相關單位處理」的回應。

「真的是很頭痛！」農水署新竹管理處長林賢正說，翁厝圳經常有移動式的油車，隨機在道路側溝傾倒廢油汙，再間接流入水圳，該處都立即派員用攔汙繩和吸油棉清除油汙，環保局採樣廢油屬機油類的冷卻油，偷排後造成整條水圳呈乳白色，為避免偷排裝設監視器，但不肖業者會閃躲，真的是防不勝防！

「3、4月有抓到2件！」環保局水汙染防治科長陳昌揚說，偷倒廢油在今年1到3月很嚴重，查獲1件「A車換B車」的犯罪手法，亦即A車將不合法的油汙，轉送到合法的B車上後，涉嫌將剩餘油汙直接往翁厝圳傾倒，該案已移請檢方偵辦。

陳昌揚並說，東華工業區早期的地下管線複雜，該局清查廢油汙來源發現，有家金屬工廠使用切削機，涉嫌把回收油從暗管排放，該局開罰189萬元，但業者不認有偷排行為，與縣府打行政訴訟官司，因未判決還無法公布。

陳昌揚指翁厝圳灌溉水路很長，要當場查獲偷倒廢油汙很難，農水署新竹管理處在上游設監視器後，偷排已減少很多，不肖業者可能因此往下游處偷排，建議加裝監視器預防此類不法行為。