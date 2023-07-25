金管會指出，國銀不會任意凍結客戶帳戶，若有必要亦須依據我國法規，才會停止帳戶全部或部分功能，不會依據國外規定辦理。提醒民眾若接獲以銀行人員名義人士告知上述訊息時，務必提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。
台灣星展銀行對此亦發表聲明，強調民眾在社群媒體發表、指稱於台灣星展的帳戶將受香港國安法牽制的言論為不實謠言，表示將持續關注相關訊息，如有破壞台灣星展銀行名譽，將研議採取相關行動。
對於近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，表示若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。金管會對此聲明表示，上述訊息均為假訊息，且可能為詐騙集團的詐騙手法，請民眾不要受騙。
金管會指出，國銀不會任意凍結客戶帳戶，若有必要亦須依據我國法規，才會停止帳戶全部或部分功能，不會依據國外規定辦理。提醒民眾若接獲以銀行人員名義人士告知上述訊息時，務必提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。
台灣星展銀行對此亦發表聲明，強調民眾在社群媒體發表、指稱於台灣星展的帳戶將受香港國安法牽制的言論為不實謠言，表示將持續關注相關訊息，如有破壞台灣星展銀行名譽，將研議採取相關行動。
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