王瞳劇中被高速推車撞擊孕肚，跌倒受傷。（民視提供）

王瞳劇中被高速推車撞擊孕肚，跌倒受傷。（民視提供）

王瞳劇中被高速推車撞擊孕肚，陳仙梅緊張不已。（民視提供）

王瞳在民視8點檔《市井豪門》飾演的劉惠婷正懷有身孕，在育幼院當志工，巧遇一起前來的邱玉英（陳仙梅飾）及高晶晶（張家瑋飾），正當大家做好餐點要送進教室時，王瞳被裝滿熱食的推車朝肚子撞個正著，導致全身被熱湯潑灑，肚子裡的寶寶命運未卜。王瞳表示這一場戲太難拍了，尤其推車往下滑的速度跟她剛好轉頭的時間點要對齊，所以前後試了很多次，劇組也很怕她受傷，最後靠的是信任，她完全的把自己交給劇組，當下很專心在拍攝，短短的一場戲，前後拍了4小時才完成。

王瞳坦言拍攝前有一點怕怕的，因為人的本能看到有東西過來會閃，但這次推車是從後面來，看不到東西時反而心裡恐懼很大，工作人員來來回回試了幾次，王瞳最後鼓起勇氣說直接來吧，請道具狠狠地撞她一次，果然就呈現非常逼真的撞擊感，雖然撞擊力道十足讓她因此跌倒破皮，但看到很棒的畫面自己也忍不住大喊「YES！」。

這場戲的陳仙梅一起在育幼院做志工，聽到王瞳被撞倒在地，拿著湯勺就衝出來，第一時間還被大家笑說好像要打架一樣，陳仙梅乾脆作勢武打的動作，讓大家笑歪。不過王瞳說第一時間陳仙梅衝上來時，感覺跑過頭，所以差一點踩到她撐在地上的手，險成了3種事故的現場，也因為跑太快，陳仙梅第一時間要扶王瞳的肩膀，失誤手直接放在她的胸上，讓王瞳開玩笑說「我還不需要CPR啦」。

劇中成了假千金的張家瑋為了入住豪門改頭換面，甚至也到育幼院一起當志工，只是當天天氣太酷熱，她說當長髮公主果然是要付出代價的，不管天氣多熱，或者動作多大，都要假裝很輕柔，頭髮才不會亂飄，維持在很優雅的狀態。劇中假冒千金的高晶晶，行徑惹怒眾人，張家瑋透露，大家很快就可以解氣了，因為她的身份之謎很快就要被識破了。