30歲陳姓男子為首的5人偷油集團租用不起眼的鐵皮屋，以供置放竊油設備，將抽油管埋在地底，並銜接在鑿開的中油輸油管，藉此抽取大量柴油。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

以30歲陳姓男子為首的5人偷油集團去年仿照電影《霹靂油俠》手法，在涵洞內的油管上鑿洞竊取石油。中油公司去年9月透過儀器發現管線油壓異常，清水區臨港路一帶民眾亦聞到鄰近土地有刺鼻的臭油味，警方一路追查於今年2月逮捕5人，依加重竊盜罪嫌移送偵辦，全案25日起訴。

電影《霹靂油俠》講述6名貧苦的社會魯蛇，組成竊油集團想藉竊取地底下韓國煉油廠輸油管線內的石油，快速致富翻轉人生，但另一方面刑警亦緊追不捨，與竊嫌激烈交鋒。

陳男去年看完電影《霹靂油俠》，夥同另4人組成5人偷油集團，仿照電影內的手法，透過在涵洞內的油管上鑿洞竊取石油。中油公司在去年9月間透過儀器發現管線油壓異常，清水區臨港路一帶民眾也聞到鄰近土地有刺鼻的臭油味，因此報請台中市政府警察局清水分局調查。

經警方一路追查開挖，發現竊嫌租用不起眼的鐵皮屋，以供置放竊油設備，將抽油管埋在地底，並銜接在鑿開的中油輸油管，藉此抽取大量柴油，想要變賣致富。據悉，5嫌於清水區臨港路5段的中油管線竊取到柴油2000公升。

案經警方報請台中地檢署，並由檢察官陳祥薇指揮偵辦，鍥而不捨追查竊嫌藏匿地點，於今年2月間持拘票及搜索票，拘提以陳姓犯嫌為首，夥同其餘凃姓、陳姓、陳姓、陳姓等5人竊油集團成員到案，並查扣相關竊油工具及證物，全案依加重竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。