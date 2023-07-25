國內上周每日平均新增119例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前周下降21.7 ％ ，死亡平均每日新增28例死亡，也下降22％。但總統蔡英文確診，疾管署發言人曾淑慧提醒，目前國內仍維持確診者「0＋n」仍為10天，建議這10天自主健康管理期間，應避免到人多處。

疾管署副署長曾淑慧表示，新冠已經脫離高原期，專家會議已經有共識將研擬確診個案「0＋N」自主健康管理天數從10天減為5天，但仍需要和勞動部、教育部相關部會討論後才能拍板。

首次確診的總統蔡英文為66歲，為重症高風險確診對象。曾淑慧表示，因此總統仍依照現行規定，維持十天自主健康管理，有症狀時，建議在家中休息，並儘量避免非必要的外出；外出時全程正確佩戴口罩，避免出入無法保持社交距離（室內1.5公尺，室外1公尺），或容易近距離接觸不特定人之場所；請勿與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動。

曾淑慧強調，近7日每日平均新增119例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增152例，下降21.7％；上週平均每日新增28例死亡，較前一週每日死亡平均數36例亦下降22％，近期國內疫情呈下降趨勢。

曾淑慧表示，國內近期COVID-19疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者佔78％，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，仍呼籲長者儘速接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。