台東氣象站初步預估，台東山區總雨量上看1000毫米，平地則為400至700毫米，縣長饒慶鈴（右二）指示特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨。（蕭嘉蕙攝）

因應中颱杜蘇芮來襲，台東縣災害應變中心今上午成立2級開設，編組單位逐一說明最新防災、救災準備情況。台東氣象站初步預估，台東山區總雨量上看1000毫米，平地則為400至700毫米，縣長饒慶鈴指示特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨。

台東縣杜蘇芮颱風應變中心第1次工作會報於今日上午9時30分召開，由指揮官、台東縣長饒慶鈴主持，副縣長王志輝、縣府主管及所有編組單位主管及代表參與。台東大學王文清教授及氣象站長黃瑞美說明杜蘇芮颱風以每小時15公里速度，向西北西進行，預估今晚至明日新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，台東地區約26日下午至27日受影響程度較大。

饒慶鈴表示，依「杜蘇芮颱風情資研判分析」，颱風路徑看起來對台東應該不會多大影響，不過，從過去颱風的經驗，通常都是颱風後的回南造成的豪大雨或強降雨，帶來的損傷比較嚴重，須注意觀測並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作。

另外，有鑑於南韓日前發生車行地下道淹水重大傷亡意外，台東縣包括台東市康樂、關山鎮往親水公園、池上鄉公所旁等3處地下道，也要求公所嚴加戒備。台11線與台9線沿海公路，則由警察單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區。