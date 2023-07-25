根據越南副總理陳紅河7月18日所簽署的文件，當地稀土將從北部萊州省、老街省以及安沛省等9個礦區開採。陳紅河是礦業學博士，故同意這項開採計畫也別具特殊意義。

稀土，在電池等不少電子用品的生產過程中，有著舉足輕重地位，尤其對一個國家的軍事防禦以及邁向使用清潔能源也至關重要。根據USGS（美國地質調查局）分析報告，越南擁有全世界第2大的稀土儲存量，估計共有2200萬噸，僅次於中國大陸。

USGS表示，越南稀土產量從2021年僅400噸而已，在短短1年期間，2022年就巨幅躍升至4,300噸。據悉，越南政府將在2030年後，開發3至4個新礦區，目標最晚到了2050年，把稀土原料的產出拉高到211萬噸。

除採礦外，越南政府指出，也想投資稀土開採設備，目標是最晚到2030年，REO（稀土氧化物）年產2萬至6萬噸。同時，2050年再把REO年產能增至4萬到8萬噸。

所謂的REO含量，就是用來衡量有沒有開採價值的一種標準。若REO量太低，代表好不容易採到的稀土，產品價值要比開採成本小，表示不值得費心費力去開採。