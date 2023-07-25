美系外資指出，科技硬體產業受惠於AI伺服器的終端需求，將成為帶動多年營收和獲利成長的重要引擎。除了微軟的ChatGPT和Copilot等，其他科技巨頭（例如Google/Amazon/Meta）也和台灣AI專案的ODM業者在明、後年有更多合作。Nvidia（輝達）在2024-25年也有和技嘉(2376)及Supermicro在企業及chrome項目的合作。人工智能將推動雲端服務供應商資本支出的增長。2022年FAMG(Facebook、Amazon、Microsoft、Google）四大科技巨頭資本支出總額為1460億美元。

該美系外資的幾個主要的預測包括:

一、AI GPUs來自於Nvidia和AMD，在2024年約400萬台，而至2025年將達1200萬台。

二、全球CSP(雲端服務供應商)的70%AI GPU是來自於Nvidia和AMD。

三、每一個AI伺服器需要8個AI GPUs。

四、每一個AI伺服器的硬體平均價值為2.5萬美元，這個價值不包括8個AI GPUs，只有涵蓋2個Intel/AMD CPUs和其他的零組件，例如電源供應器、風扇散熱、電纜/連接器、機械部分等。