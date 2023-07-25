智原第二季合併營收為29.2億元，季減少11%、年減少13%。第二季毛利率為43.6%，歸屬於母公司業主之淨利為4.1億元，創近7季新低，基本每股盈餘為1.66元。

智原第二季營收為29.2億元、季減少11%，三大產品雖皆呈現季減狀態，但長線成長指標的矽智財及委託設計(NRE)在去年高基期之下仍較去年同期成長。矽智財營收為3.4億，季減少10%、年增加8%，委託設計營收為4.9億元，季減少21%，但較去年同期成長11%，而量產營收受到去年高成長基期及客戶庫存調整的影響，季減少8%、達20.9億元。第二季毛利率較上季下降約一個百分點來到43.6%，營業利益率為14.4%，基本每股盈餘季減少18%、達1.66元。

智原表示，上半年ASIC(客製化晶片)累積接案量相當穩定，ASIC開發需求在各式應用支持下持續成長，智原憑藉著自行開發之14奈米先進製程IP矽智財解決方案及系統單晶片(SoC)開發平台，於第二季順利推進先進製程並獲得國際客戶14奈米系統單晶片ASIC開案，進一步擴大人工智慧(AI)應用版圖。