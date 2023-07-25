越南移工團文楊不滿陳姓移工女友分手後隨即與另名潘姓移工交往，去年9月3日夥同移工阮黃輝，搭乘黎姓移工的機車，持開山刀前往潘男位於台南市安南區的宿舍，持刀猛砍12刀，導致對方當場死亡。台南地院今天依共同殺人罪，判處團男無期徒刑、褫奪公權終身，阮男徒刑12年，2人於執行完畢或赦免後驅逐出境，黎男則公訴不受理，全案仍可上訴。
一審認為，團男持刀殺害潘男手段凶殘，冷血行徑令人髮指；阮男雖與潘並無仇隙，但仍一同攜帶凶械前往傷害潘，並參與團男的殺人犯行，事後2人逕自離開現場，並於偵查之初有逃避查緝、滅證之舉，團男所為剝奪潘男寶貴生命，並使其家屬痛失親人不願和解；至於阮男犯後雖僅坦承共同傷害犯行，但其家人已與潘男家屬達成和解，並賠償40萬元。
法官審酌，團男不具無法教化改善絕對反社會性，如施以最長期監禁，使其深刻反省，矯正偏差價值觀念，仍有遷善再次復歸社會生活的可能，因此判處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。
法官還指出，黎男觸犯傷害罪，但因未於起訴前提告，欠缺起訴要件，認定起訴不合法，無可補正，判決公訴不受理。
去年5月團男與陳姓女移工分手後，發現陳女於7月即與同鄉的潘姓逃逸移工在一起，心生醋意，去年9月3日凌晨1點多先在電話中談判互嗆後，團男即持開山刀前往潘男宿舍尋仇。
阮男、黎男得知團男攜帶刀械尋找潘男，擔心發生肢體衝突，於是由黎男騎機車搭載阮、團一同到潘男住處。黎將機車停在該處前等待，團、阮2人分持開山刀、四角鐵棍進入屋內。
團男進入後，即持開山刀猛力朝床上的潘男胸腹腔揮砍，阮男也手持鐵棍朝潘方向揮舞，導致潘男不支坐倒在房門處後，團男仍持刀砍斷潘的右臂動脈，造成對方多處傷勢大量出血當場死亡。
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