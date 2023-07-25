據美國之音引述路透報導，面對全球最大汽車市場日益嚴重的價格戰及銷量降低，豐田汽車公司在中國合資工廠之一的廣汽豐田上周末開始裁員，並發放補償金。這些受影響的員工是由勞務公司雇傭，被派到廣汽豐田廠工作的。目前無法確定共有多少工人被裁員，廣汽和豐田24日也沒有立即回應置評請求。

不過，有大陸媒體援引被裁員工的消息稱，裁員規模涉及一兩千人，多為勞務派遣的一線員工，但是裁員補償還算厚道。有消息稱，儘管補償厚道，不過生產線一線工人底薪都不高，實際能拿到的錢可能就3萬元人民幣左右。

繼東風日產和廣汽三菱之後，廣汽豐田是最新傳出裁員的汽車廠商。廣汽三菱7月早些時候宣佈將大批裁員以降低成本。

廣汽豐田網站介紹，廣汽豐田工廠年產汽車100萬輛，現有員工約1.9萬人，生產凱美瑞（Camry）、雷凌（Levin）和純電動車bZ4X（Beyong Zero 4 SUV）等車型。

有報導稱，豐田今年6月在中國市場的新車銷量為17.45萬輛，同比下降12.8％，這是3個月來的首次負增長。此外，豐田2023年上半年在中國售出87.94萬輛新車，同比下降2.8％。

報導引述中國汽車工業協會的數據顯示，今年上半年在中國汽車製造商中，日本品牌的銷量下滑幅度最大，市場份額從一年前的近20％縮減至14.9％。同時，中國品牌的銷售額佔總銷售額的53％。

豐田一直指望旗下的電動汽車 (EV) 車型能夠重振在中國的銷量。該公司加入了特斯拉今年1月發起的價格戰，在2月將bZ4X電動汽車的起價削減了15％。

有分析報告表示，今年中國汽車製造商在國內市場的市佔率將掌控主導權，並進一步推升。

報導稱，中國過去40年來一直由福斯、豐田等全球品牌大廠與中國企業籌組的合資公司主導，但自主汽車品牌憑借價格極具競爭力、迅速推出新型車款。同時，比亞迪、蔚來、小鵬等電動汽車製造商的崛起，也改變了市場的份額版圖。

此前，彭博社7月7日援引知情人士的消息報導，電動汽車巨頭特斯拉正在解雇在上海工廠的部分電池組裝工人。路透社援引彭博的報導稱，目前不清楚特斯拉有多少工人可能被解雇，也不清楚裁員背後的具體原因。特斯拉沒有立即回應置評請求。

報導稱，特斯拉上海超級工廠是特斯拉規模最大、生產力最高的工廠，擁有員工約兩萬，包括Model Y和Model 3的組裝工人。特斯拉的電池組裝工人總數不足一千。特斯拉主要從LG新能源和寧德時代獲取電池，只有兩個廠房完成組裝電池的最後工序。

特斯拉這次將有數百名電廠組裝工人被裁，其中的一小部分被允許轉換崗位到沖壓、噴漆和總裝廠房等部門。